"Türkiye'nin beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz"

DENİZLİ (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de korkular üzerinden değil, Türkiye'nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz. DP olarak her zaman çoğunluğun sesi olduk." dedi.

Uysal, partisinin Kale İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçim sürecinde bulunulduğunu anımsatarak, seçimlerin memlekete hayırlar getirmesini temenni etti.

Bu süreçte kendilerini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Uysal, şunları dile getirdi:

"Bizler, kendi baktığımız pencereden kendi tezlerimizi ifade etmek için zemin olsun istiyoruz. Türkiye'de kutuplaşarak, siyasetin dışına çıkarak birbirine hakaretlerle yürüyen bir seçim süreci istemiyoruz. Türkiye'de korkular üzerinden değil, Türkiye'nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz. DP olarak her zaman çoğunluğun sesi olduk. Her seferinde 'Millet', her seferinde 'Köylü' dedik. Her seferinde 'Çiftçi ve esnaf' dedik. Bugün de bunları söylemeye devam edeceğiz."

DP Kale Belediye Başkan Adayı Erkan Hayla da ilçede birlik ve beraberlik içerisinde uzak yakın tanımaksızın hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Hayla, yeni dönemde el ele vererek Kale'yi yeniden imar etmeye, yarım kalan işleri tamamlamaya ve hep birlikte yönetmeye talip olduklarını sözlerine ekledi.

Açılışa, İYİ Parti Kale Belediye Başkanı Adayı Necati Tahal da katıldı.