Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç: Bosna Hersek Türkiye için çok önemli bir ülke

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) temaslarda bulunan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in çok kültürlü ve çok etnikli yapısıyla Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Banja Luka şehrindeki temasları kapsamında RS Başkanı Zeljka Cvijanovic, RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Meclis Başkanı Nedeljko Cubrilovic ile görüşen Koç, daha sonra şehirdeki iki önemli Osmanlı mirası Ferhadiye Camisi ve onarımı süren Arnaudiye Camisi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in hoşgörünün hakim olduğu bir ülke olduğuna işaret ederek, "Bosna Hersek çok kültürlü ve çok etnikli yapısıyla, birlik beraberliği itibarıyla Türkiye için çok önemli bir ülke." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdiği görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunu da ele aldıklarını aktaran Koç, Türkiye'nin yatırımları ve ilişkileriyle Bosna Hersek'in istikrarına katkı sağlamaya gayret ettiğini vurguladı.

Banja Luka Müftülüğünü de ziyaret eden Koç, Müftü Nusret Abdibegovic ile birlikte onarımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) da desteğiyle yapılan Ferhadiye Camisi'ni ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle onarılan Arnaudiye Camisi'ni gezdi.

Banja Luka şehrine yaptığı ziyaretin ailesi açısından da duygusal bir yanı bulunduğunu kaydeden Koç, "Eşimin dede tarafı Banja Luka'dan zamanında ailece göçmüş. Bir anlamda eşim ata topraklarını da görmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Bu arada, görüşmeye dair RS Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin, bölge istikrarına önemli katkılar sağlayacak bir altyapı projesi olduğu ifade edildi.