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'Türkiye ittifakı zamanında yapılmış doğru bir çağrıdır'

Avukat Ceyhan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ittifakı" çağrısı için, "Türkiye ittifakı çağrısı, doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs'ta 'Türkiye ittifakının' bir fotoğrafı oldu." dedi.

'Türkiye ittifakı zamanında yapılmış doğru bir çağrıdır'

Avukat Ceyhan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ittifakı" çağrısı için, "Türkiye ittifakı çağrısı, doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs'ta 'Türkiye ittifakının' bir fotoğrafı oldu." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mayıs 2019 Pazar 13:23
'Türkiye ittifakı zamanında yapılmış doğru bir çağrıdır'

Gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye ittifakı" sözleri ile Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderlerinin verdiği birlik fotoğrafını değerlendirdi. 

Türkiye'nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğine ve terör örgütlerine yönelik yoğun bir mücadele verildiğine dikkati çeken Mumcu, böyle dönemlerde milli birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin karşılaştığı sorunları, milli direnç kabiliyetiyle aşabileceğine işaret eden Mumcu, "Hiç kuşkusuz ülkemiz büyük tehditler altında. Bir bölücü hareket var, şehit veriyoruz. Halkımızın bir bölümü, diğer bölümüyle çatıştırılmak isteniliyor. PKK tehdidi var. Bir de görüldü ki dayanağı ABD'de olan FETÖ çıktı. Türkiye büyük badireler yaşadı. Bunları aşabildi. Bunları bünyesindeki milli direnç kabiliyetiyle aşabildi." tespitini yaptı.

ABD Temsilciler Meclisinin, Türkiye aleyhinde ağır kararlar aldığını, Türk Dışişleri Bakanlığının da Türkiye karşıtlarının etkinliklerinin arttığını açıkladığını hatırlatan Mumcu, "Buna karşı milli dayanışmayı nasıl yapacağız? 'Bunlar (baskılar) artarsa, iktidar yıpranırsa bize de yol açılır' gibi bir muhalefet anlayışı yanlıştır. Onun yerine ortak değerlerde birleşildiği takdirde Türkiye karşıtı faaliyetler sindirilebilir." diye konuştu.

"Zamanında yapıldı"

Seçimler nedeniyle Türkiye'de kutuplaşmanın arttığını belirten Mumcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra kullandığı, "Türkiye ittifakı" söyleminin toplumdaki gerginliğin azalması için önemli bir adım olduğuna değindi.

Mumcu, "Yerel yönetim seçimleri ve ondan önceki başkanlık seçimleri, kutuplaşmayı artırdı. Toplumda gerginlik var. Bunun azaltılması için 'Türkiye ittifakı' çağrısı doğru ve zamanında yapılmış bir çağrıdır. Bu bakımdan 19 Mayıs'ta Türkiye ittifakının bir fotoğrafı oldu. Gerek güvenlik gerek dışişleri konularında sık sık bir araya gelinirse Türkiye ittifakı çabuk benimsenir ve yaygınlaşır. Türkiye dış ve iç tehditlere karşı kuvvetli bir korunma konumuna gelir." şeklinde konuştu.

"19 Mayısı daveti doğru bir harekettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenen törene siyasi parti liderlerini davet etmesinin yerinde bir adım olduğunun altını çizen Mumcu, birlikte verilen fotoğrafın toplumun bütün kesimlerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Toplumsal uzlaşı ve birlikte var olma duygusunun daha da güçlenmesi için bu tür birlikteliklerin artması gerektiğini anlatan Mumcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 Mayıs fotoğrafı olması gereken bir şeydi, beklentim de bu yöndeydi. Cumhurbaşkanı'nın parti liderlerini 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Samsun'a davet etmesini çok doğru buluyorum. Oraya katılanları da kutluyorum, herkes bir puan almıştır, gerek çağıran gerekse çağrıya uyan. Doğru bir harekettir. Şimdi bunun sıklaşması ve ortak konuların bulunması gerekiyor. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Herkes kendi adayını, kendi programını, iktidar olma arzusunu ifade eder ve bu konuda taraftar toplamaya çalışır. Bu da ister istemez partiler arası bir çekişmeye neden olur. Bazı konular vardır bunlar ortak konulardır. Bu konularda birleşme olur. Eskiden vardı. Mesela Mecliste savunma bütçesi sırasında eleştiri yapılmazdı, silahlı kuvvetlere moral ve destek veren konuşmalar yapılırdı.

Dışişlerinde, temel meselelerde bakanlar, diplomatlar gelir, muhalefet liderlerini bilgilendirirdi. Böylece dış işlerde tek ses çıkarılması sağlanırdı. Bu da Türkiye'yi güçlü hale getirir. Bu birlikteliklerin sayısının artmasını diliyorum. Herkesi bu birlikteliğe katılmaya ve katkı sağlamaya çağırıyorum."

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İttifak
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