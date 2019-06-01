Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye...
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker...
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3...
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇatışmaIranSınırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı
Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim