"Türkiye Gençlik STK'ları Platformu" üyeleri AA'yı ziyaret etti

- Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve beraberindeki heyet, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti