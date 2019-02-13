ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz." dedi.

Erdoğan, Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda, toplumun, "ben siftah yaptım, yandaki dükkan siftahını yapmadı, git ondan al" diyen kültüre muhtaç olduğunu belirterek, Ahilik kültürünün öneminin son dönemde yaşananlar karşısında bir kez daha görüldüğünü söyledi.

"Ahilik kültürü, ahilik ilkeleri, ahi ahlakı diyoruz ya işte bunun önemini son yaşadığımız hadiselerde bir kez daha gördük. Şayet esnaf ve sanatkarlarımız kendi içlerinde ahilik değerlerine uymayan çürük elmaları ayıklar, fırsatçıların önünü keserlerse devletin bu tür müdahalelerine ihtiyaç olmaz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir kez daha altını çiziyorum, biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz, yaptığımız budur. Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve sanatkarlarımız görecektir. Zincir marketler diyoruz ya şimdi bana buradan kızacaklar biliyorum. Ne yaptılar fiyatlarda, çağrılarımıza rağmen hiç indirmediler. Ama şu uygulamayı başlattık, şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladılar. Yapılan iş bu. Şimdi yapacağımız çalışmalar neticesinde, büyük ihtimalle seçim sonrasına kalır. Baktık ki sistem tam oturmadı, belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği halinde bunları oturup konuşarak yeni bir yol haritası ve bu işi en ücra köşeye kadar inşallah dağıtım mekanizmalarını daha da güçlü kılarak bu adımları atacağız."

Erdoğan, milletin, kimin samimiyetle yanında olduğunu, kimin de fırsat bulunca elini cebine attığını gördüğünü belirterek, "Bunun için yürüttüğümüz mücadelede en büyük desteği de sizlerden bekliyoruz. Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. İnşallah bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadı hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacağınıza, aynı zamanda işte bu fırsatçılara, bu millet düşmanlarına da hak ettikleri dersi vereceğinize inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin gücünün, 82 milyon vatandaşın her birinin teker teker güçlü olmasından geçtiğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin büyümesinin, toplumun tüm kesimlerin büyümesiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınmasının tüm illerin ilerlemesiyle sağlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece bir kesimin, sadece bir bölgenin, sadece bir vilayetin kazanması ne doğrudur ne de sürdürülebilirdir. Biz 17 yıldır Türkiye'ye hangi hizmeti yaptıysak, hangi eseri kazandırdıysak, hangi projeyi hayata geçirdiysek bundan milletimizin her bir ferdinin kazanmasını sağladık. Hiç kimse hayat seviyesinin 17 yıl öncekiyle aynı veya daha geri olduğunu söyleyemez. Bunu iddia eden, açık konuşuyorum, yalancıdır, art niyetlidir, en basitinden idraksizdir. Hayat kalitesinin yükselmesi elbette ihtiyaçları ve buna bağlı olarak kazanç seviyesinin artması beklentisini beraberinde getiriyor. Bir başka ifadeyle bugün geçim sıkıntısı çekmek demek eskiden olduğu gibi yiyecek ekmeğe, giyecek elbiseye, yakacak oduna, gidecek yola, yapacak işe sahip olmamak demek değildir. Hamdolsun tüm vatandaşlarımız bu imkanlara, bu hizmetlere sahiptir. Bugün 81 vilayetimizde doğalgaz var, Türkiye'deki tüm ilçelerin yarısında doğalgaz var."

- "Patatesi de çürütmüşler, sarımsakları da çürütmüşler"

"Bugünkü mesele kuru ekmek bulmak değil, sofrayı donatmak meselesidir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün mesele herhangi bir elbiseye değil, en güzel elbiseye sahip olmak meselesidir. Bugün mesele çalışacak herhangi bir işi değil, en rahat ve en yüksek gelirli işi bulmak meselesidir. Bu hayat standartlarını talep etmek vatandaşlarımızın hakkıdır, bizim de bunu onlara sağlamak görevimizdir. Sefalet edebiyatı yapanlar, milletimizi değil ancak kendilerini kandırırlar. Biz milletimizi sefaletten kurtarma değil, onları dünyanın en ileri ülkelerinin hayat standartlarına çıkartma sözü veriyoruz. İcraatlarımıza hayalleri dahi yetişemeyenler aradaki bu farkı göremezler. Türkiye'nin bugün geldiği noktayı doğru değerlendirmeden gelecekte nereye gitmemiz gerektiğini bilemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben geçenlerde bir konuşmamda, "Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de F16'larımızla, Mehmetçiklerimizle teröre karşı bir mücadele veriyoruz. Buralarda uçaklarımızın yaktığı yakıtın, attığı bombaların, Mehmedimizin kullandığı silahtan çıkan mermilerin, tankta, topta kullanılan bütün o mühimmatın bedelini, fiyatını hiç düşünüyor musunuz?" dedim. Kalkıp önümüze patates ve domatesle gelenler, bunları düşünmeden bize bahane uyduruyorlar. Bu millet, bu devlet, tarihinde 18 Mart 1915'te Çanakkale'de bir tas çorbayı kardeşi Mehmet ile paylaşan bir kültürün mensubudur. Bizim karşımıza patates, domates, patlıcan, sarımsak vesaire, bunlarla çıkanlar, inanın stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Soğanı da çürütmüşlerdir, patatesi de çürütmüşlerdir, sarımsakları da çürütmüşlerdir. Bunları hep yakaladık. Çıkmış, bir tane genel başkan bayan, o da diyor ki 'Mermiyle bunları birbirine karıştırıyor'. Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun da farkında değilsin. Önce bunları bir defa masaya iyi yatıralım."

- "Türkiye 4,5 yıllık kesintisiz bir istikrar ve icraat dönemine sahip olacak"

Geçmişte satın alma paritesine göre dünyanın 17. ülkesi olan Türkiye'nin, bugün 13. sıraya yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonu itibarıyla 12. sıraya çıkacaksak artık bizim ölçülerimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte bu değişim konusunda ülkemizin en büyük şansıdır. Artık ihtiyaçları süratle belirlediğimiz, kararları hızla aldığımız ve aynı şekilde yıldırım hızıyla uygulamaya geçirdiğimiz bir yönetim sistemine sahibiz. Maruz kaldığımız saldırıları kısa sürede etkisiz hale getirmemizde bu imkan, çok büyük faydaları ortaya getiriyor. Bugün Suriye krizinin yönetiminde söz sahibi, bölgedeki tüm aktörlerin en önemli muhatabı haline gelmişsek işte bu sayededir. Bugün ekonomik dalgalanmaların etkilerini yıllar değil, aylar içerisinde ortadan kaldırabilecek irade sergileyebiliyorsak işte bu sayededir."

Erdoğan, milletin son yıllarda üst üste yapılan seçimler ve halk oylamaları sebebiyle yorulduğunu bildiğini dile getirerek, "Son dört yılda yedi seçim veya halk oylaması geçirdik. İnşallah Türkiye 31 Mart seçimlerinin ardından 4,5 yıllık kesintisiz bir istikrar ve icraat dönenine sahip olacaktır. Bu dönemi Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, bölgesinde ve dünyada daha güçlü hale getirmek için en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Mart'ta vereceği destek bu bakımdan bizim için kıymetlidir. Bugüne kadar hep birlikte omuz omuza yürüdük. Geleceğin Türkiyesi'nin inşası yolunda yine birlikte yol yürüyeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

- Notlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Halkbank ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından hazırlanan Ahilik duasının yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül'ün de birer konuşma yaptığı programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer ile 81 ilden esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Erdoğan'a günün anısına TESK Başkanı Bendevi Palandöken tarafından üzerinde Ahilik duasının yazılı olduğu elif şeklindeki hediye takdim edildi. TESKOMB Başkanı Akgül de Ahilik duasının yazılı olduğu flamayı Erdoğan'a imzalatarak, tüm esnaflara ileteceğini söyledi.

(Bitti)