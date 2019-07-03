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Türkiye'den Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Libya'da düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin, "Onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur." dedi.

Türkiye'den Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Libya'da düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin, "Onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur." dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
Türkiye'den Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyLibya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Aksoy, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLibyaHafterKınama
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