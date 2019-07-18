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Türkiye'den ABD'nin F-35 programı kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin F-35'lere ilişkin kararına ilişkin, "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'den ABD'nin F-35 programı kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin F-35'lere ilişkin kararına ilişkin, "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
Türkiye'den ABD'nin F-35 programı kararına tepki

Dışişleri BakanlığıABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını belirterek, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığının, S-400 hava savunma sistemini tedariğinden dolayı Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıkladığı hatırlatıldı. 

"Bu tek taraflı adım, müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"F-35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması, adil olmadığı gibi S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO'nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması, ABD tarafındaki ön yargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir."

ABD'nin, Türkiye'nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması, bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz." 

Anahtar Kelimeler:
ABDF-35
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