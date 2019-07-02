Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
100201
ALTIN
255.684
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1341
EURO
6.3656
YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyel büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin...
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Memurun gözü haziran enflasyonunda
'Yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırıldı'
'Yılın ilk yarısında ihracat rekoru...

Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir

Türkiye'nin 2013-2098 döneminde yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgasının etkisinde kalabileceği, dalgalanmaların sıklaşabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir

Türkiye'nin 2013-2098 döneminde yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgasının etkisinde kalabileceği, dalgalanmaların sıklaşabileceği tahmin ediliyor.

02 Temmuz 2019 Salı 15:22
Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir

Türkiye'nin 2013-2098 döneminde yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgasının etkisinde kalabileceği belirtilerek, dalgalanmaların daha sık yaşanacağı bir periyota girilmesi bekleniyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM) İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Şahin tarafından hazırlanan, "Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları Raporu" açıklandı.

İklim değişikliğinin insan sağlığı ve yaşamına etkilerinin incelendiği rapora göre, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, sel, fırtına, orman yangınları ve kuraklık üzerinde doğrudan etkileri bulunuyor.

İklim değişikliğinin halk sağlığı sorunlarına yol açan dolaylı etkileri ise vektörlerle bulaşan hastalıkların yayılması, hava kirliliği, su kıtlığı ve gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine bağlı hastalıklar, beslenme bozuklukları ve açlık, göçler ve zihinsel sağlığın bozulması olarak sıralanıyor.

Sıcak hava dalgaları, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bir bölgede yılın sıcak döneminde yerel iklimsel koşullara bağlı olarak en az 3 gün boyunca sıra dışı sıcak hava koşullarının yaşanması olarak tanımlanıyor.

Risk gruplarına dikkat

Sıcak hava dalgaları, insan sağlığı, ölüm, tarımsal kayıplar, orman yangını ve elektrik kesintisi riskini ciddi oranda artırıyor.

Özellikle kadın, çocuk ve 60 yaş üzeri yaşlılar ile kronik hastalığı olan, uygun barınma koşulları bulunmayan, beslenme bozukluğu çeken, sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı yaşayan ve dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar risk grubunda yer alıyor.

Rapora göre, 1971-2016 yılları arasında sıcak hava dalgalarının arttığı Türkiye'de, 2013-2098 yılları arasında yılda ortalama 78 güne kadar sıcak hava dalgalarının görülebileceği ve dalgalanmaların daha sık yaşanacağı bir döneme girilebileceği öngörülüyor.

21. yüzyılın en büyük tehdidi olarak görülen iklim değişikliği durdurulmazsa sıcak hava dalgalarının artık bir kural haline gelmesi beklenirken, bu konuda uyarı mekanizmalarının kurulması, bakanlıklardan başlamak üzere yerel yönetimler ve bireylerin de önlem alması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Hava Sıcaklığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe
Saldırıya uğrayan gençler, AA'ya konuştu
Saldırıya uğrayan gençler, AA'ya konuştu
İşlerine dönmek için 70 gündür eylem yapıyorlar
İşlerine dönmek için 70 gündür eylem yapıyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim