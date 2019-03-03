Turkish Cargo, sirk aslanlarını doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, "Luca", "Charlie" ve "Kai" isimli dişi aslan kardeşler ile "Nathan" isimli yavru erkek aslanı, hayvan haklarına saygı kapsamında, Kiev'den İstanbul aktarmalı Güney Afrika'daki doğal yaşam alanlarına kavuşturdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da doğal yaşam alanlarından uzakta, 35 metrekarelik beton ve çelik kafes içerisinde zor şartlar altında bulunan "Nathan" isimli yavru erkek aslan ve "Luca", "Charlie" ve "Kai" isimli üç dişi kardeş aslan, yıllarca doğadan uzakta, doğrudan güneş ışığı ve temiz havadan yoksun şekilde sirk hayvanı olarak kullanıldı.

Lawrence Anthony Dünya Organizasyonu (LAEO) isimli hayvan hakları savunuculuğu misyonuyla hareket eden bir kuruluş tarafından kurtarılan aslanlar, daha sonra küresel hava kargo markası Turkish Cargo sponsorluğunda ücretsiz olarak Güney Afrika'da bulunan doğal yaşam alanlarına ulaştırıldı. Yiyecek ve su ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmış konteynerlerde taşınan aslanlara, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler, LAEO'dan bir yetkili ve IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Yaklaşık 9 bin kilometrelik bir uçuşta seyahat eden aslanlar, yolculuklarının sonunda 14 bin metrekare alana sahip yemyeşil kıyı ormanı ve otlaklarıyla Afrika'nın kalabalık sürülerine ev sahipliği yapan Kragga Kamma Doğal Parkı'nda özgürlüğe kavuştu. Sirk koşulları nedeniyle kendi doğalarına ilk etapta yabancı kalan aslanlar, bundan sonraki yaşamlarında yeni arkadaşları ile gerçek doğayı ve özgürlüğü keşfedecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ukrayna'da 35 metrekarelik sirk odasından kurtarılan dört aslanı, Güney Afrika'daki uçsuz bucaksız doğaya ulaştırdık. Şimdi, keşfetme ve özgürlüğü yaşama sırası onların. Markamız Turkish Cargo'nun özel operasyonları ile doğanın koruyucusu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yabani hayvanların yasa dışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla "United For Wildlife Buckingham Palace Declaration"ı 2017 yılında onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu. Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek, gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo, sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde CITES ve IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını özenle uyguluyor.



Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishcargo.com.tr" web sitesinden, "+90 850 333 0777" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.

