Türk hava sahası 'Boeing MAX'lara kapatıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

THY filosundaki uçaklar park pozisyonuna çekildi

Türk Hava Yolları (THY), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.

THY, filosundaki 12 uçağın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna çekilmesinin ardından 5 uçak İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Öte yandan, 10 Boeing 737 MAX tipi uçağın bugün İstanbul Havalimanı'na götürüleceği, diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.