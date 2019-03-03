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"Turist sayısında hedefimiz 70 milyonda kalmak değil"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor" - "Özellikle kıyı bandında incelemelerde bulunacağız, turizm alanlarının yeniden planlanması ve geliştirilmesiyle inşallah Adana da ciddi bir şekilde turizm potansiyelini ve gelirlerini arttıracak"

"Turist sayısında hedefimiz 70 milyonda kalmak değil"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor" - "Özellikle kıyı bandında incelemelerde bulunacağız, turizm alanlarının yeniden planlanması ve geliştirilmesiyle inşallah Adana da ciddi bir şekilde turizm potansiyelini ve gelirlerini arttıracak"

03 Mart 2019 Pazar 11:17
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ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor." dedi.

Ersoy, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Daha sonra Adana Müze Kompleksine geçen Ersoy, burada yetkililerden bilgi alarak müzeyi gezdi, eserleri inceledi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm potansiyeli olan kentlere yönelik ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize ettiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda potansiyelleri olan şehirlerimizi gezerek, başta yerel idarelerle, oradaki milletvekillerimizden, valilerimizden fikir, görüş ve stratejilerini alıyoruz. Biz de onlara Bakanlığımızca kendi stratejilerimizi katarak başta 2023 olmak üzere daha ileri tarihlere kadar uzayabilecek yeni bir strateji oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda bugün Adana'dayız."

Bakan Ersoy, Adana Müze Kompleksi içerisinde yer alan Mozaik Müzesinin açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müzemizde tarım ve sanayi bölümleriyle ilgili çalışmaları da denetledik. Valilikte, öncesinde ve sonrasında yapacağımız çalışmalarda Adana'nın kültürel ve arkeolojik potansiyellerini ve deniz-kum-güneşle ilgili, turizmle ilgili neler yapılabilir onlar üzerine de çalıştık. 6 Nisan'da festivale bir daha geleceğiz, o zaman daha uzun kalacağız. Özellikle kıyı bandında incelemelerde bulunacağız, turizm alanlarının yeniden planlanması ve geliştirilmesiyle inşallah Adana da ciddi bir şekilde turizm potansiyelini ve gelirlerini arttıracak."



Anahtar Kelimeler:
AdanaMehmet Nuri Ersoy
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