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Tunceli'de patlayıcı infilak etti: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Tunceli'de patlayıcı infilak etti: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:59
Tunceli'de patlayıcı infilak etti: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde vefat ettiği, 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun ise ağır yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma ekipleri ve askeri helikopter sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağır yaralı kız evladımız Nupelda Güloğlu jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz."

Anahtar Kelimeler:
PatlamaTerör
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