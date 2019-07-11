Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten açıklama

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde eylem yapma hazırlığı içinde bulunan teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, hava kuvvetleri desteğiyle 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."