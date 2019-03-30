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TSK'den 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.

TSK'den 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu.

Emre Köse
Emre Köse
30 Mart 2019 Cumartesi 09:36
TSK'den 'Pençe' harekatı
Ankara

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içindeki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi.

Açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
TSKPençe
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