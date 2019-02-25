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Trakya'da kış

-Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor

Trakya'da kış

-Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:18
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Trakya'da kış

EDİRNE (AA) - Trakya'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Edirne'de gün içinde aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Yağışlı hava sisteminin bugün etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının da buna bağlı olarak artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kar nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini üç gündür tipi şeklinde sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar yağışı Demirköy, Kofçaz, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı Demirköy'de 40, Kofçaz'da 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 15 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kentte, kar yağışının öğlen saatlerinde etkisini kaybederek yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Diğer taraftan Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün bir gün süreyle ara verildi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ise kar yağışı Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kent genelinde kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceği ön görülüyor.

Kent genelinde kapalı yol bulunmuyor.







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Kar
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