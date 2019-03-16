'Tosun' yeniden yollara düşecek

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) Şişli garajındaki atölyesinde, 1968'de üretilen Türkiye'nin ilk yerli troleybüsü "Tosun",çevresel farkındalık oluşturması amacıyla yakında yeniden yollarda olacak.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 51 yıl önce İETT'li ustalarca 5 ay süren çalışma sonucunda üretilen ve yuvarlak hatları nedeniyle "Tosun" adı verilen troleybüs, elektrikli otobüse dönüştürüldü. İlk üretimindeki elektrikli alt yapısına sadık kalınarak araç yüzde 100 elektrikle çalışır hale getirildi.

İETT'deki ustalar, aracın görsel tasarımında bir değişiklik yapmadan, içten yanmalı sistemi, elektrik tahrikli yapıya dönüştürdü. Araç ve batarya yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde tamamıyla yerli mühendislik imkanları kullanıldı. Araç, 3-4 saatte tam şarj oluyor ve tek dolumla 150 kilometrelik bir mesafeyi kat edebiliyor.

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan ve Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde" görücüye çıkartılan "Tosun", çevresel farkındalık oluşturması amacıyla yeniden seferlere başlayacak.

Aslına sadık kalınarak elektrikli dönüşümü gerçekleştirilen "Tosun, 28T Edirnekapı-Beşiktaş hattında günde 4-5 sefer yaparak İstanbullulara hizmet verecek.

BTosun, İETT kayıtlarında 1968'de kurumun Şişli garajındaki atölyede üretilen, Türkiye'nin ilk yerli troleybüsü olarak geçiyor.

İETT'nin o dönemde işlettiği 16 farklı troleybüs hattının tamamında denenen Tosun, ağırlıklı olarak 30 numaralı Ortaköy-Aksaray, 87 numaralı Edirnekapı-Taksim, 22C numaralı Bebek-Eminönü ve 34 numaralı Edirnekapı-Beşiktaş hatlarında dönüşümlü olarak çalıştı.

34 koltukta, 36 ayakta olmak üzere 70 yolcu kapasitesine sahip. Kapı numaraları 1 ile 100 arasında sıralanan 100 araçlık troleybüs filosuna Tosun eklendiğinde, 101 kapı numarası verildi.

Önde ve arkada iki kapısı bulunan Tosun'a, yolcular 1981'e kadar arka kapıdan bindi. Bu tarihten sonra İETT araçlarında biletçilerin kaldırılmasıyla ön kapıdan da yolcu alınmaya başlandı. Tosun, troleybüslerin hattan kaldırıldığı 1984'e kadar sefer yaparak İstanbullulara hizmet etti.

Tosun, 1984-2013 yılları arasında ulaşım hizmeti veremedi. İETT'nin İkitelli garajı kaporta ve boya atölyesinde 2013 yılında Tosun yeniden elden geçirildi.

Yine İETT ustalarının el attığı Tosun, MAN otobüs şasisi kullanılarak aslına uygun bir tasarımla bir adet Tosun otobüs tekrar üretildi. Dizel motor tahrikli nostaljik konseptli Tosun otobüsü, tarihi sur içi bölgesindeki Edirnekapı-Taksim-Beşiktaş güzergahında ulaşım hizmeti verdi.

İstanbulluların çok sevdiği Tosun, bir kere daha elden geçirilerek elektrikli araca dönüştürüldü.

Yakında elektrikli Tosun, yollara çıkarak İstanbullulara keyifli yolculuk yaşatacak.