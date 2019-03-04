TİKA'dan Nijer'e sağlık hizmeti desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG) iş birliğinde 16 kişilik gönüllü ekip Batı Afrika ülkesi Nijer'e sağlık hizmeti ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nijer'de ihtiyaç duyulan tıbbi operasyonları gerçekleştirmek, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak ve ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2006'dan bu yana TİKA tarafından sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Açıklamaya göre, 24. Nijer Sağlık Organizasyonu kapsamında gönüllü ekip, Nijer'in Agadez şehrinde geniş bir sağlık taraması, cerrahi operasyonlar, diş tedavileri, endoskopi ve laparoskopi eğitimleri gerçekleştirdi.

Organizasyonda kullanılan endoskopi cihazı da TİKA tarafından temin edildi.

Organizasyonu yakından takip eden Agadez Valisi Sadou Soloke, Türklerin Nijer'e gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkleri yabancı olarak görmüyoruz, sadece sağlık alanında değil her alanda iş birliğine açığız." ifadesini kullanan Soloke, Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin de konu üzerinde hassasiyetle durduğunu kaydetti.