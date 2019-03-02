TİKA'dan Hırvatistan'da eğitime destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Slunj şehrinde tadilat çalışmasıyla yenilediği Halk Eğitim Merkezi binasına donanım desteği sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, savaşta büyük zarar gören ve doğal bir güzelliğe sahip şehirdeki eğitim merkezi bünyesinde bulunan Slunj Şehir Kütüphanesine bilgisayar donanımı ile yeni kitap rafları temin etti ve sinema salonunun koltuklarını yeniledi.

Eğitim merkezinde düzenlenen açılış programına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Slunj Belediye Başkanı Jure Katic, Hırvatistan Kültür Bakan Yardımcısı Jelena Percin, Karlovac Şehir Kütüphanesi Müdürü Jasmina Milovcic, Slunj Kütüphanesi Müdürü İvana Perisic Anusic, Slunj kilise temsilcileri, TİKA Zagreb yetkilileri, Slunj şehri sakinleri katıldı.

Büyükelçi Hızlan, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 3 yıldır Hırvatistan'da başarılarını artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Hızlan, eğitim merkezi binasının yenilenmesinin Slunj halkı için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Belediye Başkanı Katic de TİKA ile 1,5 yıldır söz konusu proje için verimli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek teşekkür etti.

Kütüphane Müdürü Anusic ise projenin kendisinin görevi ile başladığını ve tüm binanın yenilendiği projenin sona ermesinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç da Hırvatistan'da 3 yılda toplam 44 proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılın ilk proje açılışının "Slunj Halk Eğitim Merkezi" projesi olduğunu belirten Koç, projenin tamamlanmasından dolayı Slunj Belediyesine teşekkürlerini iletti.