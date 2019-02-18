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TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki bin sığınmacı aileye gıda yardımında bulundu. TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan...

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki bin sığınmacı aileye gıda yardımında bulundu. TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan...

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:53
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TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki bin sığınmacı aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan açıklamada, TİKA Başkanlığınca acil gıda yardım programı kapsamında, Faryab vilayetinin Kurgan, Şirintegap, Devletabat, Kaysar ilçeleri ile Sar-ı Pul vilayeti Kohistanat ve Gusfendi ilçelerinden çatışmalar ve olumsuz mevsim koşulları nedeniyle evlerini terk ederek Cüzcan vilayetine sığınan bin aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Okul ve çadırlarda zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren ailelere un, pirinç, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça, barbunya ve tuzdan oluşan yardım paketlerinin dağıtıldığı belirtilen açıklamada, gıda desteği alan ailelerin, Türkiye ve Türk halkına yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanTİKA
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