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THY, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferini yaptı

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferi Singapur'a gerçekleştirildi. "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

THY, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferini yaptı

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferi Singapur'a gerçekleştirildi. "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Emre Köse
Emre Köse
06 Nisan 2019 Cumartesi 10:56
THY, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferini yaptı
İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY), Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son tarifeli uçağı, Singapur'a hareket etti.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan, 45 saatlik tarihi taşınma işlemi sürüyor.

Dün gece yarısı başlayan taşınma sürecinde saat 02.40'a kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan yapıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bilet işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.

Yurt dışına seyahat etmek için havalimanına gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, terminalde yolcular ve havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Sefer öncesi yapılan uğurlama törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı.

Eşi Tuğçe Saatman Aycı ile yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

THY ile Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi personeli de Singapur'a gidecek yolcuların uçağa binmesinin ardından birbirlerini tebrik ederek alkışladı.

Singapur seferinin yazılı olduğu terminaldeki ana ekranın fotoğrafını çeken bazı çalışanların duygulandıkları gözlendi.

Singapur'a gidecek "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Böylece THY, 86 yıllık yükselişine ev sahipliği yapan transfer merkezi Atatürk Havalimanı’ndan son uçuşunu icra etmiş oldu.

12 saat uçuş yapılmayacak

Singapur'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durduruldu.

Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek yaklaşık 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY'nin ilk uçuşu saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’ndan Ankara'ya icra edilecek.

Araçların geçişi sürüyor

Öte yandan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde, tır kamyonet ve apronda görevli araçlar, yeni havalimanına gelmeye devam ediyor.

Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçen araçlar, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak İstanbul Havalimanı'na giriş yaparak aprona alınıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi sürüyor. Güzergah boyunca belli noktalarda sağlık ekipleri ambulanslarda hazır bekletiliyor.

Anahtar Kelimeler:
THYAtatürk Havalimanı
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