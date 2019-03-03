Terörden arındırılan bölgelerdeki Suriyeli çocuklara gezi

HATAY (AA) - Suriye’de, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ve Cinderes bölgesinden Hatay'a getirilen 100 Suriyeli çocuk için gezi düzenlendi.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Cinderes bölgesinden savaş mağduru 100 Suriyeli çocuk Hatay'a getirildi.

Gezi kapsamında Suriyeli çocuklar, merkez Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezini gezdi.

Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden çocuklardan 14 yaşındaki Benefş Veziro, burada Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar söyledi.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ve Cinderes bölgesinde okuyan, aralarında yetimlerin de bulunduğu başarılı çocukları kültürel gezi amacıyla Hatay'a getirdiklerini anlattı.

Hatay'ı ve bölgeyi tanıtmak, sosyal uyumu sağlamak için böyle bir gezi yaptıklarını ifade eden Sandıkçı, "Bu ilk program oldu. Bundan sonra niyetimiz her ay bir gezi düzenleyerek Suriye bölgesinde bulunan 100 çocuğumuzu Hatay'da ağırlamak." dedi.

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz de Afrin merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir spor kompleksi inşa edildiğini kaydetti.

Kompleksin içerisinde amatör maçların oynanabileceği futbol sahası, iki halı saha ve bir spor salonu olduğunu aktaran Şensöz, bölgede bir gençlik merkezini de yapmayı planladıklarını, iki ay içinde tesisleri hazır duruma getireceklerini bildirdi.

Etkinliğe katılan çocuklardan 13 yaşındaki Rucan Mennan de gezinin çok eğlenceli geçtiğini ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiklerini anlattı.

Türkiye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mennan, gezide emeği geçenlere de teşekkür etti.











