Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99357
ALTIN
258.565
DOLAR
5.6533
STERLİN
7.1113
EURO
6.3746
SunExpress'ten Türkiye'ye yeni yatırım
SunExpress'ten Türkiye'ye yeni yatırım
Terör örgütü elebaşları arasında korku ve panik
Terör örgütü elebaşları arasında korku...
AA ihanet gecesinin yeni görüntülerine ulaştı
AA ihanet gecesinin yeni görüntülerine...
Dalaman'da orman yangını
Dalaman'da orman yangını

Terör örgütü elebaşları arasında korku ve panik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin birer birer etkisiz hale getirilmesi, örgüt elebaşları arasında korku ve paniğe neden oldu.

Terör örgütü elebaşları arasında korku ve panik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin birer birer etkisiz hale getirilmesi, örgüt elebaşları arasında korku ve paniğe neden oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
Terör örgütü elebaşları arasında korku ve panik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde PKK terör örgütünün sözde yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlarının, örgüt elebaşları arasında korku ve paniğe neden olduğu, bunun da örgüt içindeki çözülmeleri ve kaçışları artırdığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak 27 Haziran 2019'da MİT ile TSK'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyon ve TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed isimli terörist etkisiz hale getirilmişti. Yürütülen başarılı operasyonların, bölücü terör örgütü elebaşları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

Terör örgütü elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçlamaya başladıkları bilgisi, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına yansırken, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, sözde yöneticilerin terör gruplarını kontrol etme ve örgüt üyelerine söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.

Güvenlik kaynakları, bu durumun hem elebaşları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, sözde elebaşların örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığını, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığını, terör örgütüne katılımların yok denecek seviyeye geldiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Terör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'daki orman yangını kontrol altında
Muğla'daki orman yangını kontrol altında
Yargı FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti
Yargı FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti
Darbeci askerlere yardıma giden tankı önüne yatıp durdurdular
Darbeci askerlere yardıma giden tankı önüne yatıp durdurdular
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim