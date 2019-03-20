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Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 13:09
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar
İstanbul

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada 17 sanık da 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapis cezasına çarptırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüDHKP/C
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