Tekirdağ'da sis

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ - Muratlı, Tekirdağ - Malkara kara yollarında görüş mesafesini kısalttı.



Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.



Sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.



Bu arada, sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.