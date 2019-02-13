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Tayvan'da pilotların grevi binlerce yolcuyu etkiledi

ANKARA (AA) - Tayvan menşeli hava yolu şirketi "China Airlines" (CAL) pilotlarının grevinden 20 binden fazla yolcunun etkilendiği bildirildi.Taiwan News'in haberine göre, Tayvan'ın CAL hava yolu şirketi pilotlarının 6 gündür...

Tayvan'da pilotların grevi binlerce yolcuyu etkiledi

ANKARA (AA) - Tayvan menşeli hava yolu şirketi "China Airlines" (CAL) pilotlarının grevinden 20 binden fazla yolcunun etkilendiği bildirildi.Taiwan News'in haberine göre, Tayvan'ın CAL hava yolu şirketi pilotlarının 6 gündür...

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:33
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Tayvan'da pilotların grevi binlerce yolcuyu etkiledi

ANKARA (AA) - Tayvan menşeli hava yolu şirketi "China Airlines" (CAL) pilotlarının grevinden 20 binden fazla yolcunun etkilendiği bildirildi.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan'ın CAL hava yolu şirketi pilotlarının 6 gündür süren grevi nedeniyle yaklaşık 100 uçuş iptal edildi.

8 Şubat'ta yerel saatle 06.00'da başlayan greve şimdiye kadar Taoyuan Pilot Birliğine üye 600'den fazla pilotun katıldığı bildirildi. Grev, 20 binden fazla yolcuyu olumsuz etkiledi.

Bernama ajansının haberine göre, Taoyuan Pilot Birliğinden yapılan açıklamada, China Airlines ile yaklaşık 11 saat süren görüşmelerin ardından, uçuş koşullarının iyileştirilmesine yönelik ön anlaşmaya varıldığı, ancak grevin tam bir anlaşma sağlanana kadar süreceği belirtildi.



Anahtar Kelimeler:
China AirlinesPilotTayvan
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