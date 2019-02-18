Tartıştığı damadını silahla yaraladığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla yaraladığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Mehmet K. (36), merkez Selçuklu ilçesi Uluyayla Caddesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan kayınpederi Mustafa A'nın (47) yanına gitti.

Burada damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A, silahla Mehmet K'ye 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mustafa A, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mustafa A'nın polisteki ilk ifadesinde, kızıyla damadının boşanma aşamasında olduklarını, damadı Mehmet K'nin kendisine sürekli tehdit mesajları attığını, bugün konuşmak için yanına geldiğinde çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.