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Tarihi yarımada beyaza büründü

- Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tarihi Gelibolu Yarımadası, bölgedeki kar yağışıyla oluşan beyaz örtüsüyle eşsiz güzelliğe büründü - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Bu cennet vatanın baharı da kışı da çok güzel. Burada 104 yıl önceki iklimin benzerini yaşıyoruz. Biz bu güzellikleri görmeye herkesi davet ediyoruz"

Tarihi yarımada beyaza büründü

- Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tarihi Gelibolu Yarımadası, bölgedeki kar yağışıyla oluşan beyaz örtüsüyle eşsiz güzelliğe büründü - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Bu cennet vatanın baharı da kışı da çok güzel. Burada 104 yıl önceki iklimin benzerini yaşıyoruz. Biz bu güzellikleri görmeye herkesi davet ediyoruz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:13
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Tarihi yarımada beyaza büründü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Çanakkale ve bölgesinde 3 günden bu yana devam eden yağış, kentin büyük bölümünü karla kapladı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte en güzel görüntüler ise Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ortaya çıktı.

Dünya harp tarihinde önemli yer tutan, "Çanakkale Geçilmez" destanının yazıldığı tarihi yarımada, bölgedeki yağışla birlikte beyaza bürünüp adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Boğazın batı yakasında bulunan Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi, Türk Bahçesi, temsili şehitlik, fotoğraf makinelerine ve kameralara kar taneleri altında bembeyaz görüntü verdi.

- "104 yıl önceki iklimin benzerini yaşıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte cuma gününden bu yana yağışlı havanın etkili olduğunu söyledi.

Çanakkale il merkezinde de tarihi alanda da karın aralıksız yağdığını ifade eden Kaşdemir, "Karın en güzel görüntü oluşturduğu yerlerden birisi Çanakkale şehitlikleri oldu. Hem Şehitler Abidesi'nde hem de diğer şehitliklerde böyle bir güzellik ortaya çıktı. Beyaz örtüyle birlikte oluşan güzel manzarada bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte bölgeyi kontrol ettik. Tarihi alanda bir aksaklık ve eksiklik var mı diye dolaşıyoruz." dedi.

Kaşdemir, Çanakkale'de her mevsimin çok güzel olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarihi alanda 4 mevsim ayrı güzellikleri içinde barındırıyor. Şu anda şubat ayının sonlarındayız, kış mevsiminin de sonları artık. Hiç alışık olmadığımız bir görüntüde şu an alan. Çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Şu anda hiçbir aksaklık yok. Devletimizin almış olduğu ek tedbirler ile kardan dolayı hiçbir aksaklık olmadan bu beyaz güzelliği yaşıyoruz. 104 yıl önceyi hatırlattı bu görüntü bize. Yine böyle bir kar yağışıyla birlikte bir kış yaşanmıştı. O dönemde bu çetin kış şartlarında vatanını savunan o büyük kahramanların Mehmetçiklerin de hangi şartlarda hangi fedakarlıklarda bulunduklarını görüyoruz. Bu toprakları vatan yapmak için cansiperane vatan müdafaası yaptıklarını da anlıyoruz böylece. Bu cennet vatanın baharı da kışı da çok güzel. Burada 104 yıl önceki iklimin benzerini yaşıyoruz. Biz bu güzellikleri görmeye herkesi davet ediyoruz."



Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleGelibolu Tarihi Yarımadası
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