Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - ABD'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Karpat'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da törene çelenk gönderdi.

Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camisi haziresine defnedildi.

- Kemal Karpat

Prof. Dr. Kemal Karpat, Romanya Dobruca'da 15 Şubat 1923'te dünyaya geldi.

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler'de 1957'de tamamladı.

Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ndeki görevinin ardından, Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumu'nun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneği'nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve TBMM Onur Ödülü gibi birçok ödül alan Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.



