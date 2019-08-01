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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 ülkede temsilcilik açıyor

Türkiye'de gayrimenkul almak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler, artık Türkiye'ye gelmeden tapu ve kadastro işlemlerini 5 ülkede açılacak temsilciliklerde yapabilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 ülkede temsilcilik açıyor

Türkiye'de gayrimenkul almak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler, artık Türkiye'ye gelmeden tapu ve kadastro işlemlerini 5 ülkede açılacak temsilciliklerde yapabilecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 ülkede temsilcilik açıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Fransa, Belçika ve Arap ülkelerinin de içinde bulunduğu 5 ülkede temsilcilik açacağız. Şu anda 5 ülke netleşti, geriye kalan ülkelerle ilgili çalışmalarda devam ediyor" dedi.

Adlı, AA muhabirine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yurt dışında temsilcilik kurma yetkisi verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yurt dışında temsilcilik açılmasıyla ilgili Berlin'de bir pilot uygulama yaptıklarını belirten Adlı, yaklaşık 3 yıldır Berlin'de bir ofisleri olduğunu, elçilik bünyesinde hizmet verildiğini söyledi.

Diğer ülkelerden de bu konuda ciddi talep gelince Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başka ülkelerde de temsilcilik açılmasıyla ilgili bir çalışma başlattıklarını dile getiren Adlı, Dışişleri Bakanlığı ile hangi ülkelerde temsilcilik açılacağı konusunda mutabakat sağlandığını ifade etti. Temsilciliklerin gerekli kadrolar sağlandıktan sonra açılacağını vurgulayan Adlı, şöyle devam etti:

"Fransa, Belçika ve Arap ülkelerinin de içinde bulunduğu 5 ülkede temsilcilik açacağız. Şu anda 5 ülke netleşti, geriye kalan ülkelerle ilgili çalışmalarda devam ediyor. Hem ülkeler arasındaki ilişkiyi hem de mekansal sorunların çözülmesi hedefliyoruz. Temsilcilikler elçilik bünyesinde hizmet vereceği için çalışmaları Dışişleri Bakanlığıyla müşterek yürütüyoruz."

Temsilciliklerin açılma tarihinin tahsis edilecek kadrolara bağlı olduğunu ifade eden Adlı, gerekli koşullar sağlandığında yılbaşına kadar temsilciliklerin açılmasının planladığını vurguladı.

"Türkiye gayrimenkul alım satımı konusunda rağbet görüyor"

Türkiye'nin gayrimenkul alım satımı konusunda yabancılar tarafından da rağbet gördüğünü belirten Adlı, şunları kaydetti:

"Böyle olunca da bizler Türk vatandaşlarımızın ve yabancıların bulundukları yerlerde taleplerinin karşılamasını arzu ediyoruz. Artık konut almak isteyenlerin Türkiye'ye gelmelerine gerek kalmayacak, bulundukları ülkelerde alım ve satım işlemlerini rahatlıkla yapabilecekler. Eskiden bir gayrimenkul neredeyse alıcı ve satıcının gayrimenkulün bulunduğu yere gitmesi ve oradaki tapu müdürlüğü huzurunda işlem yapması gerekiyordu. Şu anda öyle bir zorunluluk kalmadı. Taşınmaz, alıcı ve satıcı farklı illerde olabilir. Bu durumda dahi işlem yapabilecek durumdayız. Çünkü teknoloji buna müsait artık. Bizim en büyük hedefimiz vatandaşın işlemlerini kolaylaştırmak, bürokrasiyi azaltmak. Bu noktada yeni sistemimiz büyük bir kolaylık getiriyor."

Adlı, vekaletle yapılan satışlardaki yaşanabilecek sıkıntıların ve vekalet vermenin getirdiği maddi külfetin artık ortadan kalktığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
TapuKadastro
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