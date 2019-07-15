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Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı

Hatay'da yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterdiği kahramanlığı, mozaikle oluşturduğu tabloya yansıttı.

Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı

Hatay'da yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterdiği kahramanlığı, mozaikle oluşturduğu tabloya yansıttı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği kahramanlığı, mozaik tabloyla anlattı.

Sattuf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkının gösterdiği mücadeleyi anlatmak için mozaik tablo yapmaya karar verdi.

Beraberindeki 6 kişilik ekiple 7 ay emek veren Sattuf, 1 metre 75 santim boyunda, 1,5 metre enindeki mozaik tabloyu tamamladı.

Tabloyu iş yerine asan Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği hiçbir zaman unutamayacaklarını belirtti.

Hazırladığı tablonun 15 Temmuz'da yaşananları gözler önüne serdiğini dile getiren Sattuf, "Türkiye'yi seviyoruz ve her zaman vefa borcumuz olacak. Eseri de bu nedenle hayata geçirmek istedim. Tabloyu görenler de çok beğendi." dedi.

Anahtar Kelimeler:
15TemmuzMozaik
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