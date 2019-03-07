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Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden bir süre önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı...

Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden bir süre önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı...

07 Mart 2019 Perşembe 23:02
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Suriye sınırına komando sevkiyatı

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden bir süre önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçiş yaptı.
Güvenlik önlemleri altında geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Askeri KonvoyHassaHataySuriye Sınırına Komando Sevkiyatı
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