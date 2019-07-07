Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
29 bin 689 sağlık personeli alınacak
29 bin 689 sağlık personeli...
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Darbenin kilit ismi, hain girişim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim...

Suikast timinin 'tek firarisi'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismi.

Suikast timinin 'tek firarisi'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismi.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:32
Suikast timinin 'tek firarisi'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainler arasındaki tek firari isim olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe kırmızı bültenle aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırının ardından 37 kişilik "suikast timi"nde yer alan darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu timde yer alan 37 darbeci askerden 36'sı yakalandı. Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise kaçtı. Firari Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

Ekipler, Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiğini tespit etti.

Araştırmalar sonucu Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda birçok alana operasyon düzenledi. Ekipler, Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde fotoğraflarını, eşkal bilgilerini gösterip bilgi paylaşarak görülmesi durumunda ihbarda bulunulmasını istedi. Gelen ihbarlar değerlendirildi ancak bölgede yapılan tüm incelemelere rağmen firari darbeciye ulaşılamadı.

Kırmızı bültenle aranıyor

Firari Burkay Karatepe, 36 aydır aranıyor.

Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, sanıklardan 31'ine dörder ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası vermişti. Bir sanığı 18 yıl, diğerini ise 15 sene hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, birinin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın ise dosyası ayrılmıştı.

Davada, Burkay Karatepe hakkında yakalama emirlerinin devamı ve infazlarının beklenmesine karar verilirken, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Karatepe için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.

Firari Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor.

Anahtar Kelimeler:
Suikast TimiFirariFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
PKK'nın sözde başkanlık üyesi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde başkanlık üyesi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
'Türkiye dünyanın en gönlü zengin ülkesi'
'Türkiye dünyanın en gönlü zengin ülkesi'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim