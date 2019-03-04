Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104213
ALTIN
222.141
DOLAR
5.3717
STERLİN
7.0814
EURO
6.0825
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Sudan'da uluslararası tarım fuarı

- Bu yıl 2'ncisi düzenlenen AgroFood Packaging Tarım Fuarı kapılarını açtı - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: - "Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 6 Türk firmasıyla temsil ediliyoruz. İş adamlarımızı ve girişimcilerimizi Sudan'daki fuarlara katılmaya ve bu ülkenin geleceğine daha fazla yatırım yapmaya her zaman teşvik ediyoruz"

Sudan'da uluslararası tarım fuarı

- Bu yıl 2'ncisi düzenlenen AgroFood Packaging Tarım Fuarı kapılarını açtı - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: - "Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 6 Türk firmasıyla temsil ediliyoruz. İş adamlarımızı ve girişimcilerimizi Sudan'daki fuarlara katılmaya ve bu ülkenin geleceğine daha fazla yatırım yapmaya her zaman teşvik ediyoruz"

04 Mart 2019 Pazartesi 23:47
4 Okunma
Sudan'da uluslararası tarım fuarı

HARTUM (AA) - Sudan'da Uluslararası AgroFood Packaging Tarım Fuarı açıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın organizatörlerini ve fuara katılan Türk firmaları tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki ziyaretiyle dönüm noktası yaşadığını söyledi.

Tarımın Sudan'ın önde gelen sektörlerinden birisi olduğunun altını çizen Neziroğlu, şöyle konuştu:

"Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 6 Türk firmasıyla temsil ediliyoruz. İş adamlarımızı ve girişimcilerimizi Sudan'daki fuarlara katılmaya ve bu ülkenin geleceğine daha fazla yatırım yapmaya her zaman teşvik ediyoruz. Sudanlı iş adamlarına da Türk şirketleriyle daha fazla ortaklık, ticaret ve yatırım yapmak için güçlü bir çağrı yapıyoruz.Sudanlı iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırdık."

Büyükelçi Neziroğlu, Ziraat Bankasının yakında Hartum'da şube açacağının da müjdesini verdi.

Başkentte düzenlenen fuara, Türkiye'den 6, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya ve Belarus'tan 25 firma katıldı.

Tarım, hayvancılık, gıda teknolojileri ve yöresel el işi ürünlerinin sergilendiği, bu yıl ikincisi düzenlenen fuar 6 Mart'ta sona erecek.

-Sudan’da tarım ve yatırım imkanları

Yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Afrika Kıtası'nın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Sudan'da, tarım, hayvancılık ve gıda sektörü ihracatında ilk sırada yer alıyor.

Ülkede tarım, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yaklaşık yüzde 40'ı, petrol dışı ihracatın ise yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor.

Bölgenin önemli pamuk üreticileri arasında yer alan ülkede susam, yer fıstığı, şeker kamışı, hurma, turunçgiller, mango, kahve, tütün ve et, petrol, madencilik, tarım ve altyapı gibi sektörlerde de yüksek yatırım imkanları bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
AgroFoodSudanTarım Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir, Kürtler bizim kardeşimizdir"
Konya'da polis aracı ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Konya'da polis aracı ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi
Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim