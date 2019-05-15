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Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi

Kambiyo vergisi, spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak için daha önceden de uygulanan yüzde 0,1'lik seviyeye yeniden getirildi.

Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi

Kambiyo vergisi, spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak için daha önceden de uygulanan yüzde 0,1'lik seviyeye yeniden getirildi.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:36
Spekülatif döviz alım satımına kambiyo önlemi
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek. 

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre, bu düzenleme yeni bir vergi düzenlemesi olmamakla birlikte, var olan ve daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0,1’den yüzde 0’a çekilen oran yeniden yüzde 0,1'e çıkarıldı.

Burada temel olarak spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmenin ve vergi gelirlerini artırmanın amaçlandığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
SpekülatifDöviz Alım
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