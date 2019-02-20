Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101971
ALTIN
229.828
DOLAR
5.3164
STERLİN
6.9519
EURO
6.0334

Soylu, Stefanoviç ile görüştü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile bir araya geldi

Soylu, Stefanoviç ile görüştü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile bir araya geldi

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
4 Okunma
Soylu, Stefanoviç ile görüştü

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.

Bakan Soylu'nun, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Stefanoviç ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra "göç" ile "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" konuları ele alındı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunun da konuşulduğu görüşmede, ikili iş birliğinin devam etmesinin önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Budapeşte Süreci 6. Bakanlar KonferansıGörüşmeİçişleri Bakanı Süleyman SoyluSırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
“Kedili Tekke“ binası millet kıraathanesi oldu
“Kedili Tekke“ binası millet kıraathanesi oldu
“Yalancı baharın“ ardı yoğun kar
“Yalancı baharın“ ardı yoğun kar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim