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Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128...

Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor, dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediyor. 

İnternetteki tehlikelere karşı özellikle çocukları korumayı hedefleyen Bakanlığın sosyal medya grubu, gece gündüz tek tek inceleme yaparak zararlı içerikleri tespit ediyor. 

Bakanlığın belirlediği zararlı içerikler Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle yasal işlemler başlatılarak yargı yoluyla erişime engelleniyor. 

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubunca son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kalabilecekleri internet ortamında yer alan içeriklere müdahale ediliyor. Bakanlığın çalışmaları sonucu son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildi, söz konusu zararlı içerikler silindi." ifadelerini kullandı. 

Küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Selçuk, "Dijital ortamda yer alan çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Selçuk'tan ailelere çağrı

Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak, şunları kaydetti: 

"Aileler tarafından, çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz."

Son Güncelleme: 05.06.2019 12:08
Anahtar Kelimeler:
MüdahaleçocukSosyalMedya
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