Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Sosyal konut projesine yoğun talep

Türkiye genelinde, "Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" sloganıyla başlatılan ve asgari ücretle geçinenlerin ev sahibi olabilmelerinin önünü açan 50 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında büyük şehirlerde 3'ten fazla proje bulunuyor.

Sosyal konut projesine yoğun talep

Türkiye genelinde, "Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" sloganıyla başlatılan ve asgari ücretle geçinenlerin ev sahibi olabilmelerinin önünü açan 50 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında büyük şehirlerde 3'ten fazla proje bulunuyor.

Emre Köse
Emre Köse
16 Mart 2019 Cumartesi 12:38
2 Okunma
Sosyal konut projesine yoğun talep
Ankara

Türkiye genelinde, "Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" sloganıyla başlatılan ve asgari ücretle geçinenlerin ev sahibi olabilmelerinin önünü açan 50 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında büyük şehirlerde 3 ve üstü proje bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, "Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" sloganıyla 6 Mart itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİbaşkanlığında toplanmaya başlanan taleplere günden güne yoğun ilgi sürüyor.

67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ilk detayları 8 Mart'ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapılan tespitlerle konut açığı olan yerler belirlendi.

Az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak projeyle, alt gelir gruplarının daha rahat konut sahibi olabilmelerine imkan sağlanacak.

En geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek, 2+1 konutların taksit ödemelerine konut teslimlerinden sonra başlanacak.

Ödemeler 388 liralık aylık taksitle olacak

Konutların yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 şeklinde olacak. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde planlanan projede, 2+1 konutlar 75-85 metrekare arasında değişmekte ve konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp, 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık aylık taksidi ile beraber 240 aya kadar vade seçeceği bulunuyor.

3+1 konutlar ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişirken, konut fiyatı da 170 bin 720 lira ve peşinatı da 17 bin civarında oldu. Bu konutların aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vade şeklinde belirlendi.

İlk etapta 50 bin konut yapılacak

Talep toplama işlemlerinin 19 Nisan'a kadar devam edeceği projenin ilk duyurulduğu 8 Mart tarihinde 10 bin 820 başvuru olurken, 13 Mart Çarşamba günü itibarıyla başvuru sayısı 90 bine ulaştı.

Türkiye çapında 400-500 bin talebin beklenildiği projede, ilk etapta 50 bin konut yapılacak.

Ardından yıllar itibarıyla bu projelerin sayısını artırmak suretiyle "alt gelir grubu", "orta gelir grubu", "emekliler", "gaziler ve şehit ailelere" yönelik kontenjanlar da olacak.

İstanbul, İzmir ve Konya'da 5'er proje var

Türkiye genelinde taksitlerin 388 liradan başladığı projede, kiranın en pahalı olduğu il 580 lirayla İstanbul ilk sırada yer alıyor.

Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedeflenen proje ilk etapta 67 ili kapsıyor.

Şimdiye kadar açıklanan illerden en fazla proje sayısı İstanbul, İzmir, Konya, Çorum, Ankara ve Sivas'ta bulunuyor. Buna göre, İstanbul, İzmir ve Konya'da 5'er, Çorum'da 4'er, Ankara ve Sivas'ta da 3'er konut projesi olacak.

Projeye başvuru koşulları

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek şartının bulunduğu projede, 2+1 konutlar için 25, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olma şartı var.

2+1 konutlar için hane halkı gelirinin 4 bin 500 liranın altında olması gerekirken bu rakamın İstanbul için 4 bin 800 lira olduğu bildirildi.

Ev sahibi olmak isteyenler projeye, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla başvurabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Konut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji 'polen' tahmininde de bulunacak
Meteoroloji 'polen' tahmininde de bulunacak
'Tosun' yeniden yollara düşecek
'Tosun' yeniden yollara düşecek
Otobüsten vatandaşlara ateş etti, çıkan görüntülerini inkar etti
Otobüsten vatandaşlara ateş etti, çıkan görüntülerini inkar etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim