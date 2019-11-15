Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104893
ALTIN
270.438
DOLAR
5.7410
STERLİN
7.3978
EURO
6.3342
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş...
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok...
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru...

Sivilleri hedef alan FETÖ'cü yarbaya 11 kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı emniyet subayı olan eski kurmay yarbay Gökhan Eski'nin, karargahı işgal etmeleri için darbecilere silah dağıttığı ve sivillere ateş edilmesi emrini verdiği belirlendi.

Sivilleri hedef alan FETÖ'cü yarbaya 11 kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı emniyet subayı olan eski kurmay yarbay Gökhan Eski'nin, karargahı işgal etmeleri için darbecilere silah dağıttığı ve sivillere ateş edilmesi emrini verdiği belirlendi.

15 Kasım 2019 Cuma 14:23
Sivilleri hedef alan FETÖ'cü yarbaya 11 kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bu isimler arasında 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanlığı emniyet subayı kurmay yarbay Gökhan Eski'nin ismi dikkat çekiyor. 

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Eski, genellikle albayların görevlendirildiği emniyet subaylığı görevine binbaşı rütbesindeyken atandı. FETÖ ile 1986'da ortaokul öğrencisiyken tanışan Eski, "Salih" kod adını kullandı.

Topçu subayı olarak atandıktan sonra da örgütle ilişkisini sürdüren Eski, maaşından örgüte para aktardı, sohbet adı altında düzenlenen toplantılara katıldı.

Eski, örgüt "abisi" aracılığıyla tanıştığı dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı yarbay Levent Türkkan ile komutanların odasına dinleme cihazı koydu.

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten darbe yapılacağı bilgisini aldıktan sona hazırlıklara başlayan Eski, bu kapsamda 15 Temmuz'un nöbetçi amir listesini değiştirdi.

İhanet girişiminin başlamasıyla karargahtaki darbecilere silah ve mühimmat dağıtan Eski, ardından nöbet kulübelerine takviye birlikler gönderdi.

Eski'nin, darbecileri protesto etmek için Genelkurmay Başkanlığı karargahı önüne gelen sivillere ateş edilmesi emrini verdiği tanık beyanlarına yansıdı.

Tanık R.T, "Saat 23.30 gibi sivil vatandaşlar Genelkurmay içine girmeye çalıştı. Gökhan Eski, nöbetçileri arayarak içeri girmeye çalışan sivillerin vurulmasını emretti." dedi.

Gece boyunca darbe faaliyetlerinde bulunan Eski, başarısız olduklarını anlayınca karargahta yaşananları kaydeden güvenlik kameralarının bağlı olduğu sunucuyu, sanık eski binbaşı Ahmet İlhan Ayşan ile söktü. Ayşan'ın sunucuları tank paletleri altında imha ettiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sunucunun yedeğinin Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında tutulduğunun anlaşılması üzerine, Eski'nin 15 Temmuz gecesinde yaşananları karartma girişimi boşa çıktı.

11 kez ağırlaştırılmış müebbet

Gökhan Eski, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Çatı davasının 6 Aralık 2017'deki duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Örgüt mensubu olduğunu itiraf ettiği soruşturma aşamasındaki beyanlarını inkar eden Eski, sivillere ateş edilmesi emrini vermediğini iddia etti.

Silahlı bir şekilde kameralara yansıyan Eski, kayıtların silinmesine ilişkin de faaliyetinin olmadığını savundu.

Eski'nin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı dosya, 20 Haziran 2019'da karara bağlandı.

Güvenliğinden sorumlu olduğu karargahı işgal etmeleri için darbecilere silah dağıtan ve sivillere ateş edilmesi emrini veren Gökhan Eski, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "10 kişinin şehit edilmesi eyleminden" ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sivilleri Hedef Alan FetöcüTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor
'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter'
'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter'
Ahmet Altan tutuklandı
Ahmet Altan tutuklandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim