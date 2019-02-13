Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel
BİST
101646
ALTIN
222.224
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7936
EURO
5.9559

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon

- Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik operasyonda 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon

- Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik operasyonda 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:11
0 Okunma
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 mağara ve 1 barınma alanında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2" isimli müşterek operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, kıyafetler, çok sayıda pil ve kablo ile çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.



Anahtar Kelimeler:
PKKOperasyonŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
İran'da Devrim Muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da Devrim Muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim