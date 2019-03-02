Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 4 sığınakta silah ve mühimmat bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda, sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı Anılmış köyü...