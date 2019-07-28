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Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

28 Temmuz 2019 Pazar 13:19
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 6 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."

Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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