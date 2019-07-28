Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 6 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."
Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.