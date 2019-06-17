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Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi

Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:29
Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan, helallik alınmak üzere Dinar ilçesine ilçeye bağlı Yıprak köyündeki babaevine getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Hayrullah Evran, "Allah'ım vatanımızı, milletimizi, askerimizi, devletimizi, polisimizi koru. Birilerinin kuklası olanlar bizi yıldıramaz, korkutmaz. Elhamdülillah Müslümanız. Varız, biriz, tekiz. İnşallah bu son olsun. Onlara da Allah akıl, fikir versin de ıslah olsunlar. Bizi korkutamazlar. Gelsinler insanlık görsünler Türk devletinden, Türk milletinden. Türk askerinden, polisinden sevgi ve insanlık görsünler. Bir tane şehit verirsek, binlerce asker meydana getiririz." diye konuştu.

"Oğlum aslanlar gibi savaştı"

Anne Yeter Evran da "Şehidim, tek oğlumdun. Benim başarıdan başarıya koşan oğlumu şehit etti teröristler. Oğlum aslanlar gibi savaştı. Kökleri kazınsın o teröristlerin." diyerek gözyaşı döktü.

Alınan helalliğin ardından köy meydanında düzenlenen cenaze töreni öncesi eşi Canan Evran, şehidin tabutuna sarılıp, "Beni niye bıraktın? Ben seni çok seviyorum bir tanem." diyerek, fotoğrafını öptü.

Şehidin kardeşi Semiha Arslan da ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Evran'ın naaşı, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından köy girişinde, şehit için özel olarak yaptırılan mezara defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakŞehidi
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