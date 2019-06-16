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Şırnak şehidi Evran Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, Gabar Dağı'nda bin 700 rakımlı tepede, vatandaşların ramazan ayını kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Şırnak şehidi Evran Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, Gabar Dağı'nda bin 700 rakımlı tepede, vatandaşların ramazan ayını kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

16 Haziran 2019 Pazar 19:34
Şırnak şehidi Evran Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşenJandarma Teğmen Şafak Evran'ın ramazan ayında arkadaşlarıyla oruç açtığı sırada çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Ramazan ayında çekilen videoda operasyonda ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Evran ile silah arkadaşlarının Gabar Dağı bölgesindeki yüksek yamaçlarda iftar yaptıkları görülüyor.

Yerleştirilmiş video

ANADOLU AJANSI@anadoluajansi

Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran, ramazan ayında arkadaşlarıyla oruç açarken Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı http://v.aa.com.tr/1505750 

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127 kişi bunun hakkında konuşuyor

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Şehit Evran videoda, "Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Koti Tepe Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan, görüntünün, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarında 27 Mayıs'ta "Ülkemizin huzur ve güvenliği için her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman Jandarmamızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye'ye selamı var #GönlümüzBirSoframızBir" notuyla paylaşıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakÇatışmaşehit
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