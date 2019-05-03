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Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sundu.

Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 20:17
Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek

Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri artık e-Devlet üzerinden de görünebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan Trafik İdari Para Cezalarının tüzel kişi yetkilisince "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden sorgulama hizmeti sundu.

Buna göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)" butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet dönemi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı'nda yerini aldı.

e-Devlet uygulamasıyla entegrasyon sürecini tamamlayarak yeni bir hizmet kapısı daha açan, yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle faaliyet gösteren şirket, artık e-Devlet üzerinden de abonelik, abonelik iptali, borç ve başvuru sorgulama hizmetlerini sunmaya başladı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, e-Devlet üzerinden elektrikle ilgili birçok işleme hızla çözüm ürettiklerini belirtti. 

İşlemlerin bir iki dakika içinde sonuçlandığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Teknolojiye yaptığımız yatırımla CK Enerji Çamlıbel Elektrik müşterileri abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu platform üzerinden yaptıkları başvuru durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de işlemlerini e-Devlet’ten takip edebilecek. e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan müşterilerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacak. Bu sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri de kurye ile müşterinin ayağına, ikamet ettikleri adrese gönderiyoruz. e-Devlet üzerinden elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak faturasına yansıtma imkanına sahip olabiliyor."

Anahtar Kelimeler:
PlakaCezası
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