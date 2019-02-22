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Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konseri

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası sanatçıları tarafından "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konulu konser verildi.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)...

Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konseri

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası sanatçıları tarafından "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konulu konser verildi.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)...

22 Şubat 2019 Cuma 22:42
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Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası sanatçıları tarafından "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konulu konser verildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkentteki Rus Evi'nde düzenlenen konserde Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan ve Azerbaycan'dan 25 sanatçı müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türk müziği ezgilerinin Sırbistanlı vatandaşlarla buluştuğunu ifade ederek, Sırbistan ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin son derece iyi olduğunu belirtti.

Turnelerine Bursa'da başlayan Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ardından Macaristan'da da konser verecek.

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Kızılorda Oda OrkestrasıKonserSırbistan
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