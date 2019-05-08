Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90103
ALTIN
255.085
DOLAR
6.1796
STERLİN
8.0379
EURO
6.9186
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terörden siz temizleyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i ve Fırat'ın...
AK Parti'den Kapadokya'ya yasal koruma kalkanı
AK Parti'den Kapadokya'ya yasal koruma...
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni...
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
DGS başvuruları için 'son gün'...

'Simgelerin köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor.

'Simgelerin köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:31
'Simgelerin köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule kesonları batırma çalışmaları devam ediyor.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmalarının sona ermesinin ardından iki gün sürecek kule kesonları batırma çalışmalarına başlandı.

Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya batırılacak keson, römorkörlerle yüzdürülüp batırılacağı yere getirildi.

Her iki yakadaki kesonun batırma işleminin ardından kule montajlarına başlanacağı öğrenildi.

1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kule
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor
Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor
Darbe girişimi davalarında sona doğru
Darbe girişimi davalarında sona doğru
Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim