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Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakolda "silah kazası" nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Altuğ'un cenazesi toprağa verildi.

Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakolda "silah kazası" nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Altuğ'un cenazesi toprağa verildi.

25 Haziran 2019 Salı 15:46
Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yaptığı karakolda "silah kazası" sonucu şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Yalova Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Süleymanbey Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Cenaze, şehidin ailesi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra Yalova Merkez Camisi'ne taşındı.

Camideki cenaze töreni öncesi, şehidin annesi Şükret ve babası Hakan Altuğ, nişanlısı Ayşenur Kaya ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Öğle vakti İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Altuğ'un naaşı, top aracına taşındı.

Askeri bando eşliğinde cenaze aracına konulan Altuğ'un naaşı, Yalova Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Anahtar Kelimeler:
şehitSilahKazası
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