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'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne 20 ülkenin sporcularından destek

Brezilya, Hindistan, Kostarika, Çin, Fransa, İran ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcu ve teknik sorumlular, Sıfır Atık Mavi Projesi'ne destek için Munzur Çayı kıyısını, çöp ve atıklardan temizledi.

'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne 20 ülkenin sporcularından destek

Brezilya, Hindistan, Kostarika, Çin, Fransa, İran ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcu ve teknik sorumlular, Sıfır Atık Mavi Projesi'ne destek için Munzur Çayı kıyısını, çöp ve atıklardan temizledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:39
'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne 20 ülkenin sporcularından destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne, Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayında düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan sporcular da destek verdi.

Brezilya, Hindistan, Kostarika, Çin, Fransa, İran ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcu ve teknik sorumlular, projeye destek vermek amacıyla Munzur Çayı kıyısını, çöp ve atık malzemelerden temizledi.

Huzur şehri Tunceli

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur şehri Tunceli'de ilkleri yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

İlk kez Dünya Rafting Şampiyonası'nın Türkiye'de yapıldığını ve Tunceli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerindeki Sıfır Atık Mavi Projesi başlatıldı. Biz de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle Brezilya'dan Hindistan'a, Kostarika'ya, Çin'den Fransa'ya kadar, İran'dan, Bulgaristan'a kadar tüm konuklarımızla birlikte destek veriyoruz. Nehirlerimizin, denizlerimizin geleceği için gelecek kuşaklara bu doğal güzelliği güzel bırakabilmek için bizler de hep beraber söz veriyoruz."

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz da Tunceli'de çok güzel bir spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu temizlik çabalarımız sadece rafting için değil aynı zamanda doğa için olmalıdır. Bu kadar güzel bir proje önerildiği zaman biz çok mutlu oluyoruz. Bir ülke böyle bir proje başlattığı zaman Dünya Rafting Federasyonu ve Türkiye Rafting Federasyonu olarak bunu tamamen destekleriz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SıfırAtıkMaviProje
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