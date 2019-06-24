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Sıcak hava geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Sıcak hava geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
Sıcak hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun doğu kesimleri bu hafta sonuna kadarBasra alçak basıncının, kuzey kesimleri ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkinde kalacak. Bu nedenle hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin olması, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalması ve mevsim normallerine inmesi öngörülüyor.

Bu arada Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek nem bekleniyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya'ya hafta sonu yağış geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli sağanak geçişler meydana geleceği belirtildi.

Hafta sonunda ise cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden serin ve yağışlı hava geleceği aktarılan açıklamada, bunun neticesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
SıcakHava
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